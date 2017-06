Helmut Kohl hat sich konsequent auf die historische Figur hin entworfen, als die er der Welt einmal in bester Erinnerung bleiben wollte. Nachruf auf einen Staatsmann, der am Ende ein Opfer seiner Hybris wurde.

Hat die Politik von Helmut Kohl die deutsche und europäische Geschichte mehr beeinflusst als "die Geschichte" Helmut Kohls Deutschland- und Europa-Politik? Eine Antwort auf diese Frage ist gar nicht so leicht. Aber aufwerfen muss sie, wer sich dem Phänomen Helmut Kohl nähern, sein Regierungshandeln verstehen, seine Lebensleistung einordnen will. Denn Helmut Kohl war der einzige - und vermutlich letzte - deutsche Bundeskanzler, für den Geschichte Erinnerungspflicht und Lehrmeisterin zugleich, aber auch etwas Erhebendes, ja: Waltendes, Geistiges, Göttliches war - etwas, das mächtiger ist als die Welt, von der sie Zeugnis ablegt.

"Geschichte", so wie Helmut Kohl sie verstand, ist etwas Transzendentes, das in den Menschen west, sie durchflutet, sie mit einem Gefühl von Bedeutung und Verantwortung austattet. Konrad Adenauer, der legendäre Gründungskanzler Westdeutschlands, hat in den 1950er Jahren Geschichte gemacht mit Wiederaufbau und Westbindung. Willy Brandt, der große Sozialdemkrat, hat in den 1970er Jahren Geschichte geschrieben mit Entspannung und Ostpolitik. Helmut Kohl allein aber hat in den 1980/90er Jahren Geschichte stilisiert und aufgeladen, vor ihr bestehen und in sie eingehen wollen. Seine Politik allein war "geschichtlich" im umfassendsten Sinn des Wortes. Einerseits geprägt von der Erinnerung an deutsche Schuld und millionenfaches Leid, an Krieg und Holocaust, an die Gräuel der Nazis und die Zerstörung Europas in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Andererseits immer auch rührig anverwandelte, emotional vergegenwärtigte, Gegenwart und Zukunft beseelende Geschichtspolitik.

Helmut Kohl hat "Geschichte" dreidimensional gedacht, als Ereignisgeschichte, Erinnerung und Gedächtniskultur. Als Nacherzählung ferner Zeiten (history) zitierte er sie schuljungenhaft unverblümt (sehr zum Leidwesen seiner Mitarbeiter und Kaminrundenfreunde), als ploetzhistorische Erzählung der Kaiser, Könige und Päpste, der Reiche, Revolutionen und Entscheidungsschlachten. Als frisch erinnerte Zeit seiner Väter und Großväter (memory) fasste er sie gegenwartspolitisch-moralisch auf, als Friedensauftrag und europapolitische Mission. Als bewältigte Vergangenheit und schwarz-rot-gold anverwandelte Zeitgeschichte wiederum (history of memory) schien sie ihm mit Blick auf eine prosperierende Gegenwart und Zukunft vor allem volkspädagogisch gesund und kulturell erbaulich.

Aber Helmut Kohl hat "Geschichte" nicht nur zur Referenz seiner Politik der nationalen Selbstaussöhnung und ausgestreckten Hand, der gutnachbarlichen Freundschaft und des vaterländischen Stolzes erhoben. Er hat seine Politik auch ex antehistorisiert, sie historisch eingebettet, verortet, überhöht, um sie gleichsam ex postbewundern zu können: aus der Perspektive des Geschichtsbuchs, in das er sich zeit seiner Regierungsjahre eingehen sah. "Kanzler der deutschen Einheit" und "Kanzler der europäischen Einigung" - Helmut Kohl hat sich konsequent auf die historische Figur hin entworfen, als die er der Welt einmal in bester Erinnerung bleiben wollte. Sein Gefühl für den geschichtspolitischen Auftrag war so felsenfest wie seine Überzeugung, der Geist der Geschichte nehme in ihm selbst seine schönste Gestalt an.

Die Geschichtspolitik von Helmut Kohl war daher immer auch Kulissenpolitik. Die Kaiserdome in Aachen und Speyer, die Gräberfelder von Verdun und Bitburg, das Hambacher Schloß, die Berliner Mauer und das Brandenburger Tor - das alles waren Bühnenbilder, in denen er die Vergangenheit vergegenwärtigend inszenierte und sich selbst in zeithistorischer Hauptrolle aufführte. Kohl wollte mit Symbolen, Bildern und Gesten (be-)rühren, nicht zuletzt sich selbst, weshalb ihm sogar das Gedenken an die eigene Kanzlerschaft zum Besinnungsereignis geriet: Mit einem Großen Zapfenstreich nahm Deutschland, nahm Helmut Kohl am 17. Oktober 1998 Abschied von einem großen Staatsmann. Zu den Klängen von Bachs Orgel-Toccata und vor dem Hintergrund des in der Dämmerung angestrahlten Doms in Speyer, der Grablege des Salierkönigs Konrad II., der die Größe und den Glanz der mittelalterlichen Kaiseridee verkörpert, endete die politische Karriere von Helmut Kohl. "Es sind unwiederbringliche Momente", schreibt der Kanzler damals in sein Tagebuch: "Meine Gefühle lassen sich nicht in Worte fassen."

Historische Linien

Nicht alle Inszenierungen glücken. Als sich Kohl und der französische Staatspräsident Francois Mitterand am 22. September 1984 in Verdun zum Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft minutenlang die Hände reichen, ist der Spott der Zeitgenossen groß. Das förmliche Erinnern an die Schlacht von 1916 wirkte wie ein diplomatisches Kompensationsgeschäft für die ausdrückliche Nicht-Einladung der Bundesrepublik zur 40-Jahresfeier des D-Day drei Monate zuvor. Es fehlt ein Anlass, ein Ereignis, ein runder Jahrestag; die Geste scheint einstudiert, die Innigkeit berechnet. Vollends daneben gerät wenige Monate später die symbolische Versöhnung mit den USA auf dem Soldatenfriedhof Kolmeshöhe bei Bitburg. Obwohl auch Mitglieder der Waffen-SS hier beerdigt sind, spricht US-Präsident Ronald Reagan nur ganz allgemein von Opfern des Krieges und Tätern, die sich vor Gott zu verantworten hätten, während Helmut Kohl sich eine Träne aus den Augenwinkeln wischt...

Was viele Beobachter damals befremdet, ist nicht die Vorliebe Helmut Kohls für emphatisches Erinnern, nicht seine Neigung, den "Frieden in Europa", die "transatlantische Freundschaft" und die "westliche Wertegemeinschaft" mit symbolischen Gedenkakten zu bekräftigen. Sondern sein Bedürfnis, Deutschland im gemeinsamen Rückblick zugleich rehabilitiert und entlastet zu wissen. Warum sonst spricht Kohl damals von der "Gnade der späten Geburt"? Er tritt den westlichen Partnern als Vertreter einer Nachkriegsgeneration entgegen, die nicht (mehr) haftbar gemacht werden kann für die Verbrechen der Nationalsozialisten, historisiert die Fragen von Schuld und Verantwortung und verallgemeinert "die Kriegsopfer" auf beiden Seiten, um Verbindlichkeit herzustellen. Sein zeremonielles Trauern ist zutiefst missverständlich, paradox: voller Demut und frei von Bußfertigkeit zugleich - erinnernder Schlussstrich und mahnende Selbstamnestie. Drei Tage nach seiner Bitburg-Visite wird Helmut Kohl von Bundespräsident Richard von Weizsäcker, dem Kanzler seit langem in herzlicher Abneigung verbunden, für seine gefühlig diffuse Geschichtspolitik zurecht gewiesen. "Der 8. Mai 1945 war ein Tag der Befreiung", stellt Weizsäcker in einer stilbildenden Rede 40 Jahre nach Kriegsende im Deutschen Bundestag klar, und: "Wir dürfen den 8. Mai nicht vom 30. Januar 1933 trennen."

Richard von Weizsäcker, der kühle Kopf, nicht Helmut Kohl, findet damals die richtigen Worte. Aber Helmut Kohl, der emotionale Macht- und Tatmensch, nicht Richard von Weizsäcker, stellt damals die richtigen Weichen. Gleich nach seiner Wahl zum Regierungschef am 1. Oktober 1982 schlägt er den außenpolitischen Kurs ein, der seine Kanzlerschaft prägen wird - ein Kurs, der auf die Vertiefung der wertegebundenen Freundschaft zu den Vereinigten Staaten und auf die "Irreversibilität" des europäischen Einigungsprozesses abzielt. Zur Erinnerung: Die weltpolitische Lage ist damals von der Bipolarität des Ost-West-Konflikts bestimmt, von zwei Supermächten, die sich mitten in Deutschland waffenstarrend gegenüber stehen, vom Propagandakrieg zweier Weltanschauungssysteme, die sich mit Vernichtung und Atomtod drohen. Kohl, in historischen Linien denkend, außenpolitisch prinzipienfest bis zur Starrköpfigkeit, zerstreut damals, in einer "Schicksalsstunde Deutschlands", die Sorgen der Amerikaner, die deutsche Regierung könne einer Friedensbewegung nachgeben, die Hunderttausende von Demonstranten gegen die "Nachrüstung" mobilisiert. Und Kohl drängt zugleich, in denkbar enger Zusammenarbeit mit dem einstigen Erzfeind Frankreich, auf das, was in Europa heute selbstverständlich geworden ist: auf durchlässige Grenzen und eine eng abgestimmte Sicherheits- und Verteidigungspolitik, auf einen offenen Wirtschaftsraum und eine gemeinsame Währung.

Vor allem aber knüpft Kohl persönliche Beziehungen, die auf Vertrauen und Respekt, auf politische Freundschaft, mindestens aber auf Berechenbarkeit und Verlässlichkeit gegründet sind. Sie werden 1989/90 die Voraussetzung sein für das Gelingen der deutschen Einheit. Der konservative Texaner George Bush sen. (US-Präsident 1989 bis 1993) zum Beispiel ist im Juni 1983 Reagans Vize, als Kohl ihm in Krefeld persönlich sein Wort gibt: ...

