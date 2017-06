Am Freitag kam es zu zwei Anschlägen in Jerusalem. Bei den Angriffen auf Polizeibeamte durch Palästinenser starb eine Polizistin. Sowohl der IS als auch militante Palästinenser-Gruppen beanspruchen nun die Tat für sich.

Bei palästinensischen Anschlägen in Jerusalem sind eine israelische Grenzpolizistin und die drei Attentäter getötet worden. Dabei handelte es sich um zwei Vorfälle am Freitag in der Nähe des Damaskustores der ummauerten Altstadt, wie die Polizei mitteilte. An einer Stelle griffen zwei ...

