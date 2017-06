Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und andere Staaten hatten Anfang Juni ihre diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen. Nun will Riad eine Liste mit Beschwerden über das Emirat veröffentlichen.

Saudi-Arabien hat im Konflikt mit Katar die baldige Veröffentlichung einer Liste mit Beschwerden über das Emirat angekündigt. "Ich würde nicht von Forderungen sprechen", sagte Außenminister Adel al-Dschubeir am Freitag in London. "Ich würde von einer Liste von Beschwerden sprechen, die angesprochen werden müssen und denen Katar nachgehen muss." Saudi-Arabien arbeite mit seinen Partnern in Bahrain, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und Ägypten an der Liste. Al-Dschubeir wiederholte ...

