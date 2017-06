Spanien hat die meisten Bankfilialen pro Einwohner in Europa. Trotzdem macht Santander die Tochter Openbank zu einem rein digitalen Geldhaus - geführt von einem Chef, der in seinem Leben nie ein Banker war.

Europas zweitgrößte Bank, die spanische Banco Santander, baut ihre Tochter Openbank zur ersten reinen Digitalbank des Landes aus, um neue Kunden zu gewinnen. "Santander will eine Bank für alle sein", sagte Chefin Ana Botín am heutigen Freitag in Madrid. Openbank wurde 1995 als Telefon-Bank gegründet, nach und nach kamen digitale Dienste dazu. Nun wird das Konzept komplett neu aufgesetzt und auf das Handy zugeschnitten. In einer App können Kunden alle Dienste nutzen - von Hypothekenanträgen bis Kreditkartenzahlungen.

Der Vorstoß ist interessant, weil ausgerechnet Spanien ein Land ist, in dem die Kunden großen Wert darauf legen, dass die nächste Bankfiliale bei ihnen um die Ecke liegt. Spanien hat die meisten Filialen pro Einwohner in ganz Europa. Nun versucht Santander mit einer 100-prozentigen Digitalbank einen Markt zu erschließen, auf dem bisher Wettbewerber wie die niederländische ING aktiv sind, allerdings mit eigenen Filialen. Openbank wird nur in Madrid ein Kunden-Büro haben. "Es gibt ein Segment von Kunden, die sich eine Digitalbank wünschen", versichert der neuen Openbank-Chef Ezequiel Szafir.

Der gebürtige Argentinier war zuvor bei Amazon, verschiedenen Beratungen sowie als Journalist und Romanautor tätig. "Ich bin kein Banker und habe nie in einer Bank gearbeitet", räumt er ein. "Aber ich glaube, das ist ein Vorteil." Monatelang hat er Kunden befragt, was sie sich von einer Online-Bank ...

