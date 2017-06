Bei palästinensischen Anschlägen in Jerusalem sind eine israelische Grenzpolizistin und die drei Attentäter getötet worden. Die Vorfälle fanden am Freitag in der Nähe des Damaskustores statt.

Palästinensische Extremisten und die Terrormiliz IS haben einen tödlichen Angriff auf israelische Polizisten in der Altstadt von Jerusalem für sich reklamiert. Der IS gab eine Erklärung heraus, in der er sich zu der Tat vom Freitagabend ...

