Berlin (ots) - Bundesjustizminister Heiko Maas hat den Aufmarsch der so genannten "Identitären Bewegung" in Berlin an diesem Samstag, dem 64. Jahrestag des Arbeiteraufstands am 17. Juni in der DDR, scharf verurteilt. Dem Berliner "Tagesspiegel" (Sonntagausgabe) sagte der SPD-Politiker: "Die Identitären sind keine "Bewegung", sie sind eine extrem radikale und rassistische Minderheit."



