Vapiano geht im Juni noch an die Börse, und will dabei eine sportliche Bewertung erzielen. Das Unternehmen zeigt ein hohes Wachstumstempo bei den Umsätzen, die Gewinne jedoch halten nicht mit. Wie die oberflächlichen Kennzahlen aufgebläht wurden kann man hier zusammengefasst nachlesen: Vapiano - Vorsicht vor aufgeblähten Zahlen. Ich knüpfe hier daran an mit der Frage: Wie sollte man aus Investorensicht die Aktie, nach realistischen Geschäftszahlen bewerten?Die Fakten:Anzahl Aktien nach Börsengang: bis 24,4 Mio (Abhängig vom erzielten Preis)Ausgabepreis der Aktien: 21 - 27 €voraussichtl. Gesamterlös des Börsengangs: 160 - 225 Mio €Gesamter Börsenwert zur Ausgabespanne: 512 - 635 Mio €erster Handelstag: 27. 6. 2017Einnahmen für Vapiano aus der Kapitalerhöhung: ca 85 Mio €Umsatz Vapiano 2016: 249 Mio €Gewinn Vapiano 2016: 0,3 Mio (-0,6 Mio auf die Aktionäre von Vapiano entfallend)Der Wertpapierprospekt von Vapiano zeigt einige interessante Zahlen auf:Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...