Aeroground hat den Gepäcktransport in Tegel, einem Drehkreuz für Air Berlin, übernommen. Seitdem hatte es viele Probleme bei der Abfertigung gegeben. Trotzdem will die Fluggesellschaft an dem Dienstleister festhalten.

Trotz zwischenzeitlich massiver Schwierigkeiten bei der Abfertigung will die Fluggesellschaft Air Berlin nach eigenem Bekunden am Flughafen Berlin-Tegel am aktuellen Dienstleister festhalten. "Wir machen mit der Aeroground weiter", sagte ein Unternehmenssprecher ...

