Pyrolyx AG: Fremdkapitalfinanzierung mit aufschiebender Bedingung für erstes Werk in den USA gesichert

DGAP-Ad-hoc: Pyrolyx AG / Schlagwort(e): Finanzierung Pyrolyx AG: Fremdkapitalfinanzierung mit aufschiebender Bedingung für erstes Werk in den USA gesichert 17.06.2017 / 15:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Pyrolyx AG - Fremdkapitalfinanzierung mit aufschiebender Bedingung für erstes Werk in den USA gesichert

München, 17.06.2017

Die Pyrolyx AG meldet den erfolgreichen Vertragsabschluss einer Fremdkapitalfinanzierung in Höhe von USD 30 Mio. mit Hilfe der Investment Bank Piper Jaffray & Co. (USA). Das Fremdkapital für den Bau der ersten Produktionsanlage in Indiana, USA ist mit 7,25% p.a. verzinst und hat eine Laufzeit bis Dezember 2028. Die Fremdkapitalzusage ist aufschiebend bedingt an die Zurverfügungstellung des für die Projektfinanzierung notwendigen Eigenkapitals.

Kontakt: Rolf-Hendrik Arens arens@pyrolyx.com www.pyrolyx.com

17.06.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Pyrolyx AG Nymphenburger Str. 70 80335 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 856 335 50 Fax: +49 (0)89 856 335 55 E-Mail: info@pyrolyx.de Internet: www.pyrolyx.com ISIN: DE000A0MFXR8 WKN: A0MFXR

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf; Open Market in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

583779 17.06.2017 CET/CEST

ISIN DE000A0MFXR8

AXC0001 2017-06-17/15:25