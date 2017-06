Am Montag beginnen die Brexit-Gespräche zwischen Großbritannien und der EU. Die britische Regierung geht geschwächt in die Verhandlungen. Premierministerin May wirkt in dem Chaos auf der Insel schlicht überfordert.

Sie hatte nicht nur einmal die Gelegenheit, einen Fehler einzugestehen. Endlich einzuräumen, dass etwas dramatisch schief gegangen ist und sie dafür geradestehen wird. Doch Großbritanniens Premierministerin Theresa May hat diese Möglichkeiten nicht genutzt. In einem Fernsehinterview am Freitagabend ist sie allen Nachfragen ausgewichen. Die Öffentlichkeit wolle hören, dass etwas falsch gelaufen sei und die Regierung nach dem verheerenden Hochhausbrand im Westen Londons die Verantwortung dafür übernehmen werde, sagte die Interviewerin irgendwann und gab May eine neue Vorlage. Doch die Regierungschefin vermied es wieder, direkt darauf zu antworten und sagte nur: "Etwas Schreckliches ist passiert."

May, seit ihrem Wahldesaster vor gut einer Woche bereits eine geschwächte Premierministerin auf Abruf, hat damit neue Kritik auf sich gezogen - und den Zorn der Opfer der Brandkatastrophe. Erst nach öffentlichen Druck hatte sie sich am Freitag mit den Überlebenden und Anwohnern getroffen, nachdem sie zuvor nur die Rettungskräfte besucht hatte. Nach der Begegnung mit den Opfern riefen die Menschen ihr Medienberichten zufolge "Feigling" und "Schande über dich" hinterher.

Später machen die Menschen ihrer Wut auf die Regierung bei Demonstrationen Luft. Am Samstag versucht die Queen, bei der offiziellen Feier zu ihrem 91. Geburtstag die Lage zu beruhigen. Sie spricht von einer sehr betrübten Stimmung im Lande. Aber das Königreich habe sich im Angesicht von Widrigkeiten schon in der Vergangenheit als standhaft erwiesen und werde auch jetzt alles tun, um den Opfern der Tragödien zu helfen.

Theresa May steckt nach der Brandkatastrophe in der zweiten Krisensituation innerhalb von gut einer Woche und wirkt erneut massiv überfordert. Erst hat die Premierministerin die absolute ...

