Wechselhaft verlief die letzte Woche. Ein Allzeithoch auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber ein Minus auf Wochensicht. Kommt der DAX nach oben ins Stocken? Lesen Sie in dieser Ausgabe die aktuellen Analysen zum DAX, Deutsche Telekom, BMW, Daimler, SAP, MorphoSys, Porsche und Apple.

der DAX schloss zum Ende der 24. Kalenderwoche bei 12753 Punkten. Nach einem Stand am Freitag vor einer Woche bei 12816 Punkten schloss der deutsche Leitindex in der vergangenen Woche vom 12. Juni bis 16. Juni um 63 Zähler oder 0,5 Prozent tiefer. Zum Schluss bewegte der große Verfallstag am Freitag den Markt nur in einer Breite von 54 Zählern, doch verringerte der Handelstag das Wochenminus. Zuvor hatte der Index zur Wochenmitte ein Allzeithoch bei 12921 Punkten erreicht, doch wiederum setzten Abgaben ein und ließen ihn unter 12650 Punkte fallen. Zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Tagen scheiterte der DAX also, über 12800 Punkte auszubrechen.

In der bevorstehenden Woche bleibt die Agenda marktbewegender Termine kurz. Ohne diesen Input bleibt der Markt weitgehend auf sich alleine gestellt, was dem Anleger Zeit bringt, die Position zu überdenken. Der DAX pendelte am Freitag weitgehend zwischen 12710 und 12750 Punkten. ...

