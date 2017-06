18.06.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) In der abgelaufenen Woche schwächten sich die meisten Aktienindizes ab. Der FTSE Weltindex verlor 0,5%, der FTSE Emerging Market Index gab um 1,4% nach. Am Mittwoch erfolgte eine Zinserhöhung durch die FED (+25 Basispunkte). Diese Maßnahme erfolgte trotz einer deutlichen Abschwächung des Economic-Surprise Index in den USA in den letzten Monaten. Im Wochenverlauf verloren die Rohstoff- und Energiepreise weiterhin an Terrain. Der Reuters-Commodity-Preisindex gab um 1,9% nach, die Preise für...

