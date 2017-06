Unterföhring (ots) - - Die Aegon Championships ab Montag täglich live auf Sky Sport



- An jedem Turniertag überträgt Sky Sport News HD ein Match für jedermann frei empfangbar, darunter auch das Finale am Sonntag, 25. Juni



- Unter anderem gehen der Weltranglistenerste Andy Murray, French-Open-Finalist Stan Wawrinka, Milos Raonic und Marin Cilic an den Start



Zwei Wochen vor dem Start von Wimbledon überträgt Sky ab Montag auch das ATP-Turnier im Londoner Queen's Club live und exklusiv. 1890 erstmals ausgetragen gilt die Veranstaltung als das angesehenste Rasenturnier nach Wimbledon und zugleich als wichtigstes Vorbereitungsturnier auf den Höhepunkt des Tennisjahres. Seit 2015 gehört das Turnier zudem zur ATP World Tour 500.



An den Start geht auch in diesem Jahr Titelverteidiger Andy Murray. Der schottische Weltranglistenerste ist mit fünf Turniersiegen der Rekordgewinner im Queen's Club und will sich dort in Form für seine Titelverteidigung in Wimbledon spielen. Weitere Teilnehmer sind unter anderem French-Open-Finalist Stan Wawrinka sowie mit Milos Raonic und Marin Cilic zwei weitere Top-Ten-Spieler.



Sky berichtet ab Montagmittag um 13.00 Uhr täglich live und exklusiv von den Aegon Championships. Als Kommentatoren sind Stefan Hempel, der auch das Finale am 25. Juni kommentieren wird, und Adrian Grosser im Einsatz.



Weltklasse-Tennis live auch frei empfangbar auf Sky Sport News HD



Neben der umfassenden Live-Berichterstattung auf Sky Sport haben alle Tennisfans die Möglichkeit, täglich live im Queen's Club dabei zu sein. Sky Sport News HD überträgt täglich ein Match aus London live und für jedermann frei empfangbar. Unter anderem wird auf dem 24-Stunden-Sportnachrichtensender auch das Finale am kommenden Sonntag zu sehen sein.



Die Highlights der gesamten Turnierwoche bei den Aegon Championships sind am Montag, 26. Juni von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr ebenfalls frei empfangbar auf Sky Sport News HD zu sehen.



Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne lange Vertragsbindung live dabei sein



Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Tennisfans, die noch keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne Vertragsbindung bereits ab 9,99 EUR live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.



Neben den Tennis-Übertragungen sind bei Bestellung des Sky Tickets auch alle weiteren Inhalte des Sky Sport Pakets und des Sky Fußball-Bundesliga Pakets im entsprechenden Zeitraum verfügbar.



Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.



Die Aegon Championships in London live bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:



Montag, 19.6. ab 13.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD



Dienstag, 20.6. ab 13.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD



Mittwoch, 21.6. ab 13.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD



Donnerstag, 22.6. ab 13.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD



Freitag, 23.6., das Viertelfinale ab 13.00 Uhr auf Sky Sport 2 HD



Samstag, 24.6., das Halbfinale ab 14.30 Uhr auf Sky Sport 2 HD



Sonntag, 25.6., das Finale ab 15.00 Uhr auf Sky Sport 2 HD



Montag, 26.6. die Highlights von den Aegon Championships in London ab 20.30 Uhr auf Sky Sport News HD



