FRANKFURT (Dow Jones)--Die CSU hat Bun-des-jus-tiz-mi-nis-ter Heiko Maas damit ge-droht, das um-strit-te-ne Netz-werk-durch-su-chungs-ge-setz doch noch zu kas-sie-ren. "Maas kommt in letz-ter Mi-nu-te mit einem hand-werk-lich frag-wür-di-gen Ge-setz um die Ecke. Von Gründ-lich-keit und Aus-ge-wo-gen-heit kann keine Rede sein", sagte CSU-Ge-ne-ral-se-kre-tär An-dre-as Scheu-er der Zeitung Bild am Sonntag zu dem so- ge-nann-ten Face-book-Ge-setz. "Des-we-gen muss Maas zu grund-le-gen-den Än-de-run-gen durch die Ko-ali-ti-ons-frak-tio-nen kurz vor Tor-schluss be-reit sein, sonst wird er schei-tern", ergänzte er.

June 18, 2017 05:29 ET (09:29 GMT)

