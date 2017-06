Cobalt - der neue Superhype?!2015/16 stand ganz im Zeichen von Lithium, welches für Lithium-Ionen-Akkus unerlässlich ist. Unter Investoren entfachte ein regelrechter Bieterwettkampf um jeden Produzenten oder Explorer, welcher auch nur im Ansatz mit Lithium zu tun hatte. Dabei wurde nahezu völlig außer Acht gelassen, dass für Lithium-Ionen-Akkus, auch ein anderes Metall essentiell ist: Cobalt. Ein Metall welches im Gegensatz zu Lithium recht selten ist.Da die Demokratische Republik Kongo und China den weltweiten Kobaltmarkt beherrschen, ist es für die westliche/menschenrechtsbedachte Welt unerlässlich, selbst nach diesem, nahezu nur in Verbindung mit Kupfer und Nickel auftauchenden Metall, zu suchen.Was liegt also näher, als an historischen, für Rohstoffe und Bergbau bekannten, Gebieten in Kanada danach zu suchen?So hat CBLT Inc. ( ISIN: CA3934191063) in der kanadischen Provinz Ontario gleich 4 Cobalt-Assets erwerben können. Echte Roh...

Den vollständigen Artikel lesen ...