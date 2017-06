In der Medienkrise sparten die Verlage zuerst an den Reisekosten, so dass die Redakteure nur noch wenig Gelegenheit erhielten, ferne und attraktive Metropolen zu erkunden. Anders kann man sich nicht erklären, dass Hamburg zu einer Metropole verklärt wird.

Der Beitrag DER SPIEGEL Nr. 25 - Hauptstadt Hamburg erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Den vollständigen Artikel lesen ...