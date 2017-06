LONDON (dpa-AFX) - Einen Tag vor dem Start der EU-Austrittsverhandlungen in Brüssel gibt es für den britischen Brexit-Minister David Davis kein Zurück mehr. "Es sollte keine Zweifel geben, wir verlassen die Europäische Union", sagte Davis am Sonntag. Die Regierung werde das historische Ergebnis des Brexit-Referendums durchsetzen. Die Briten hatten sich vor knapp einem Jahr in einer Volksabstimmung für einen EU-Austritt ausgesprochen. An diesem Montag beginnen die Gespräche in Brüssel.

Nach einem Treffen mit Premierministerin Theresa May in Paris hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in der vergangenen Woche gesagt, er halte einen Verbleib Großbritanniens in der Gemeinschaft aus Sicht der verbleibenden EU-Staaten weiter für möglich. "Die Tür ist natürlich immer noch offen, solange es keine abgeschlossene Verhandlung über den Brexit gibt", sagte Macron.

Für Davis ist das laut Stellungnahme keine Option. Großbritannien kehre Europa aber nicht den Rücken zu. "Es ist lebenswichtig, dass der Deal, den wir schließen, es sowohl dem Vereinigten Königreich als auch der EU ermöglicht, zu gedeihen", so Davis. Man strebe eine "tiefe und besondere Beziehung" mit "unseren engsten Verbündeten und Freunden" an.

Davis erwartet zwar, dass sich die Gespräche an einigen Punkten schwierig gestalten werden. Man werde sie aber konstruktiv angehen, sagte der Brexit-Minister./gma/DP/he

AXC0038 2017-06-18/16:00