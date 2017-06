Italien darf zwei seiner Krisenbanken wohl finanziell nicht unter die Arme greifen. Die EU-Komission werde das Land Medienberichten zufolge in den kommenden Tagen informieren. Die Suche nach einer Lösung geht weiter.

Eine Rettung der beiden Krisenbanken Popolare di Vicenza und Veneto Banca mit finanzieller Hilfe des italienischen Staates ist mit der Europäischen Kommission einem Zeitungsbericht zufolge nicht machbar. Die Kommission werde Italien in den nächsten Tagen mitteilen, dass die beiden Geldhäuser nicht mit direkter staatlicher Unterstützung gerettet werden dürften, berichtet die Zeitung "La Stampa" am Sonntag. Daher müssten die Vermögenswerte und Filialen der beiden Geldhäuser in eine "Good ...

