Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google: 5 Aktien, deren Marktkapitalisierung zusammen höher als der DAX mit seinen 30 Konzernen ist. Stimmt hier was nicht? Wie geht es weiter? Welches Unternehmen hat in fünf Jahren den freien Cash-flow von 377 Mill. auf 11,6 Mrd. Dollar oder um das rund 30-Fache gesteigert? Welches in 15 Jahren dieselbe Kennziffer von 135 Mill. auf 9,7 Mrd. Dollar um das 71-Fache? Oder welches - noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...