PARIS (dpa-AFX) - Das Mitte-Lager von Präsident Emmanuel Macron hat bei der französischen Parlamentswahl die meisten Stimmbezirke in der Hauptstadt Paris gewonnen. Ein zunächst erwarteter Durchmarsch blieb aber aus. Europaministerin Marielle de Sarnez von der Zentrumspartei MoDem setzte sich in ihrem Wahlkreis mit deutlicher Mehrheit durch, wie das Innenministerium in der Nacht zum Montag mitteilte. Auch Digital-Staatssekretär Mounir Mahjoubi von der Macron-Partei La République en Marche errang ein Abgeordnetenmandat. Andere Wahlkreise der Millionenmetropole gingen an Kandidatinnen und Kandidaten der bürgerlichen Rechten, der Sozialisten oder der radikalen Linken.

Macron hatte bei der Präsidentenwahl im Mai in Paris rund 90 Prozent der Stimmen erhalten. Die extreme Rechte kam nur auf rund zehn Prozent./cb/DP/zb

AXC0005 2017-06-19/05:08