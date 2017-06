Bei genauerer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass viele Unternehmen im Anlagenbaubereich großes Verbesserungspotenzial im Lieferantenmanagement haben. Die Lieferanten eines Unternehmens sind zumeist in einfachen Katalogen und oft in Form von Excel-Listen organisiert. Lieferantendaten und teilweise auch die Bewertung erbrachter Leistungen werden so mehr oder weniger zentral verwaltet. Wenn das System auch einen direkten Zugriff von Lieferanten ermöglicht, beispielsweise via eines Portals, können diese ihre Daten auch direkt angeben. Nichtsdestotrotz bleiben bei dieser Art des Lieferantenmanagements Informationen im Verborgenen: Die Aktualität von Lieferantendaten ist nicht gesichert, und Lieferantenprofile lassen sich nur schlecht vergleichen. Einsatz, Auftragszuschlag und vor allem Bewertung von Lieferanten sind nicht ersichtlich, und eine Langzeitbewertung von Lieferantenleistungen fällt schwer.

Herausforderung Lieferantenkatalog

Hat ein Unternehmen Aufträge zu vergeben, werden die Ausschreibungen zumeist produkt- oder leistungsbezogen etwa in Excellisten erstellt. Vorlagen finden sich eventuell in internen Ablagen, aber generell greifen Mitarbeiter beim Durchführen der Ausschreibungen auf eigene Erfahrungswerte zurück. Hierbei berücksichtigen sie gegebenenfalls technische oder kommerzielle Punkte oder auch Qualitäts- und Sicherheitsstandards nur unzureichend. Je nachdem, wer die Ausschreibung verwaltet, kann es auch passieren, dass wichtige Punkte unglücklich gewichtet werden. Lieferanten werden nun auf Basis eines Lieferantenkatalogs angeschrieben, in dem eventuell Angaben über frühere Zusammenarbeit fehlen oder der veraltete Lieferantendaten enthält. Bereits an diesem Punkt fällt also eine Vorauswahl mangelhaft aus. Antworten der Lieferanten auf spezielle Ausschreibungen werden zeitaufwendig manuell verglichen oder teilweise auch nur überflogen. Häufig erhält der Lieferant den Zuschlag, den der Projektmanager vielleicht schon aus einem früheren Projekt kennt. Dabei mangelt es dem Entscheider an der nötigen Vogelperspektive. Die Bewertung der erbrachten Leistung aus allen Projekten, an denen jener Lieferant beteiligt war, wird hier genauso wenig berücksichtigt wie die Tatsache, ob der Lieferant aktuell die nötigen Qualitäts- und Sicherheitsstandards erfüllt. ...

