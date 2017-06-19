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EYEMAXX REAL ESTATE AG
EYEMAXX REAL ESTATE AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
EYEMAXX REAL ESTATE AG15,095-3,24 %
FEDEX CORPORATION188,75+1,42 %
HAWESKO HOLDING AG50,65-1,82 %
LAS VEGAS SANDS CORP58,01+0,12 %