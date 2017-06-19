FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 20.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 19.06.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 20.06.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
BNT1 XETR DE000A0V9L94 EYEMAXX R.EST.AG 0.200 EUR
HAW XETR DE0006042708 HAWESKO HOLDING AG SVG 1.300 EUR
FDX XETR US31428X1063 FEDEX CORP. DL-,10 0.447 EUR
LCR XETR US5178341070 LAS VEGAS SANDS DL-,001 0.653 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 19.06.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 20.06.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
BNT1 XETR DE000A0V9L94 EYEMAXX R.EST.AG 0.200 EUR
HAW XETR DE0006042708 HAWESKO HOLDING AG SVG 1.300 EUR
FDX XETR US31428X1063 FEDEX CORP. DL-,10 0.447 EUR
LCR XETR US5178341070 LAS VEGAS SANDS DL-,001 0.653 EUR