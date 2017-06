FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.06.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 20.06.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.06.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

LEI XETR DE0006464506 LEIFHEIT AG O.N.

ADL XETR DE0005008007 ADLER REAL ESTATE AG