FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.06.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 20.06.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.06.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

E2M XFRA NO0010358484 ELECTROMAG.GEOSVCS NK 10

LEI XFRA DE0006464506 LEIFHEIT AG O.N.

ADL XFRA DE0005008007 ADLER REAL ESTATE AG

7XSA XFRA US78470H1095 SPI ENERGY CO.LTD ADR 10

3UK XFRA AU000000VIV8 VIVID TECHNOLOGY LTD

18L XFRA SE0000106320 LATOUR INV. AB B SK 0,833