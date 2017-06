Nach unserem Einstieg Ende März hat sich die Aktie von PSI sehr gut entwickelt, in der Spitze konnte der Papier um mehr als 20 % zulegen. Untermauert wurde dieser Aufwärtstrend durch positive Unternehmensnachrichten, die nach der Erlösstagnation der letzten Jahre endlich die Rückkehr auf den Expansionspfad versprechen. Den marktbedingten Rücksetzer in dieser Woche haben wir daher für eine Aufstockung der Position genutzt.

Immer wieder hatte PSI in der Vergangenheit eine anziehende Dynamik versprochen und enttäuscht. Schwierige Rahmenbedingungen in den adressierten Branchen - u.a. Energie, Rohstoffe und Infrastruktur - konterkarierten die Wachstumsinitiativen des Managements. Doch nach einer Stabilisierung mehrerer Zielmärkte könnte der Knoten nun platzen. In den letzten Monaten hat das Unternehmen fast im Wochentakt erfolgreiche Neukundenprojekte und Folgeaufträge vermeldet, die Liste reicht von dem Online-Optiker Mister Spex und dem Maschinenbauer Wikora, über den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...