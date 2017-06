IRW-PRESS: Prosalutis Holdings Inc.: Beteiligungsgesellschaft Prosalutis Holdings Inc. plant Börsengang zum Ende des Jahres 2017

Beteiligungsgesellschaft Prosalutis Holdings Inc. plant Börsengang zum Ende des Jahres 2017

Vancouver, den 19.06.2017

Die Prosalutis Holdings Inc. ("ProSalutis"), eine Beteiligungsgesellschaft in dem Bereich der Biomedizinische Forschung, plant die Aufnahme der Börsennotierung im Regulierten Markt, General Standard, der Frankfurter Wertpapierbörse zum Ende des Jahres 2017. Grundlage für dieses Vorhaben wird ein Wertpapierprospekt sein, der ausführliche Informationen zum Börsengang enthalten wird. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wird von uns für das 4. Quartal erwartet.

Der durch den Börsengang erwartete Bruttoemissionserlös für die ProSalutis dient der Finanzierung der letzten Versuchsreihe mit über 1000 Probanden sowie der Produktentwicklung bis zur Marktreife.

Über ProSalutis:

ProSalutis ist eine Beteiligungsgesellschaft im Bereich der Biomedizinische Forschung, die es sich u.a. zum Ziel gesetzt hat, die Grundlagen von neurodegenerativen Erkrankungen besser zu verstehen und neue Wege zu finden, um diese Krankheiten möglichst frühzeitig diagnostizieren und therapieren zu können.

Kontakt:

ProSalutis Holdings Inc. 2306 - 980 Seymour Street, Vancouver, BC, V6B 1B5, Canada Investor Relations: Frank Pillich Husenstr. 17 CH-9442 Berneck, Schweiz Tel. +41 71 7409 271 Fax.+41 71 7409 275 f.pillich@prosalutis.com www.prosalutis.com

Disclaimer

Diese Veröffentlichung ist eine Anzeige. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar.

Diese Mitteilung dient lediglich zu Informationszwecken und ist kein Angebot zum Verkauf oder zur Zeichnung und keine Ankündigung eines bevorstehenden Angebots zum Verkauf oder zur Zeichnung oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung und keine Ankündigung einer bevorstehenden Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Stammaktien aus dem Grundkapital der Prosalutis (die "Gesellschaft" und solche Aktien, die "Aktien") in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen Staaten, und soll auch nicht dahingehend verstanden werden.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Grundlage der derzeitigen Ansichten, Erwartungen und Annahmen des Managements der Gesellschaft erstellt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Mitteilung genannten oder beschriebenen abweichen werden. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den darin beschriebenen abweichen, aufgrund von, unter anderem, Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung, insbesondere betreffend das steuerrechtliche Umfeld, die sich auf die Gesellschaft auswirken, oder durch andere Faktoren. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

