Basel (awp) - Novartis hat am Fachkongress European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Daten aus einer gross angelegten Asthma-Umfrage vorgelegt. Die Ergebnisse zeigten, dass gerade Patienten mit schwerem Asthma nach wie vor darunter litten, ihre Beschwerden nicht ausreichend kontrollieren zu können, heisst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...