Bei der Paion Aktie kündigen sich am Montagmorgen erneut Kursgewinne an. In den vergangenen Tagen war der Anteilsschein des Aachener Unternehmens zunächst bis auf Donnerstag erreichte 2,89 Euro geklettert, im Tagesverlauf erfolgte allerdings eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...