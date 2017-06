FRANKFURT (Dow Jones)--Aufwärts geht es am Montag mit den DAX-Futures an der Eurex. Der nun marktführende September-Kontrakt steigt im frühen Handel gegen 8.15 Uhr um 70 auf 12.820 Punkte. Das bisherige Tageshoch liegt bei 12.833,5 und das -tief bei 12.770 Punkten. Umgesetzt wurden bisher gut 2.400 Kontrakte.

"Aktuell deutet sich eine Ausweitung des Trading-Markts an der 10-Tage Linie an", heißt es bei Commerzbank Technical Analysis and Index Research. Ein neues Kaufsignal würde erst beim Anstieg über 12.928 Punkte generiert, ein Take-Profit-Signal erst bei einem dynamischen Rutsch unter 12.485 Punkte ausgelöst.

June 19, 2017 02:21 ET (06:21 GMT)

