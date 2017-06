19.06.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Wiener Börse Veröffentlichungen (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Invest Global - Buy Local: Jetzt auch deutsche Aktien an der Wiener Börse handeln Wien, 19. Juni 2017 Mit dem heutigen Handelstag ergänzt die Wiener Börse ihr Angebot für heimische Investoren weiter und verlängert ihren Kurszettel um die 30 größten und meistgehandelten deutschen Aktien. Anfang Juni wurde das neue Marktsegment "global market" gestartet und der Handel in 133 US-Aktien in Wien aufgenommen. Damit rollt die Wiener Börse...

