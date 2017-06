PARIS (dpa-AFX) - Der französische Energieversorger Engie will Großaktionär der National Central Cooling Company PJSC (Tabreed) aus Abu Dhabi werden. Mit dem Erwerb einer 40-prozentigen Beteiligung strebe man die weltweite Marktführerschaft im Bereich unabhängiger Klimatisierung großer Gebäudekomplexe an, wie der Konzern am Montag in Paris mitteilte. 42 Prozent der Tabreed-Anteile werden weiterhin in der Hand der staatlichen Investment-Gesellschaft Mubadala verbleiben.

Die Behörden müssen dem Deal noch zustimmen, der bis Ende September abgeschlossen sein soll. In der Summe soll sich der Kaufpreis auf rund 700 Millionen Euro belaufen./kro/men/das

