Die Aktie von Air Berlin präsentiert sich derzeit äußerst volatil und befindet sich nach dem Kursausbruch von Anfang Mai jetzt wieder auf dem Niveau knapp unter 1 Euro. Seit Jahresauftakt 2017 verbleibt dennoch ein Kursgewinn in Höhe von 51% auf der Anzeigetafel. Unternehmenschef Thomas Winkelman betonte auf der Hauptversammlung vergangenen Mittwoch in London: "An unserer...

Den vollständigen Artikel lesen ...