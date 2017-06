Die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen kennt derzeit nur einen Weg: Aufwärts! Auch zum Wochenauftakt steigt das Papier auf ein neues 3-Jahres-Hoch, jetzt ist sogar die 3-Euro-Marke in absolut greifbarer Nähe. Anleger verbuchen seit Jahresauftakt einen Gewinn in Höhe von +14,5%. Das Rekordhoch an der Börse stammt vom 02.08.2000 bei einem Kurs von 45,7 Euro und liegt damit...

