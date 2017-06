In Deutschland kann man sich bislang über einen hervorragenden Sommer freuen, ähnlich sieht es auch an der Börse aus. Der DAX nimmt zum Wochenbeginn einen erneuten Anlauf gen 13.000. Eine ereignisreiche Woche liegt hinter dem deutschen Aktienmarkt. Nachdem der DAX am Mittwoch mit 12.921,20 Punkten noch ein neues Rekordhoch erreicht hatte, geriet das Börsenbarometer zunehmend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...