Frankfurt - Notenbanken und ihre Zinsentscheidungen bestimmten in der letzten Woche das Bild am Kapitalmarkt, so die Deutsche Börse AG.Neben der US-Zentralbank hätten am 15. Juni die Schweizer Nationalbank und die Bank of England (BoE) ihren unveränderten geldpolitischen Kurs bekannt gegeben. Am letzten Freitag seien die Bank of Japan und Russlands Währungshüter gefolgt.

