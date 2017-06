Klartext: VW und SLM Solutions

Liebe Leserin, lieber Leser,

Volkswagen hat offensichtlich keine Probleme, frisches Kapital zu erhalten.

Chart VW

Quelle: tradingview.com

Laut Börse Stuttgart konnte VW zwei neue Anleihen mit recht hohem Volumen (1,5 Mrd. Euro und 2 Mrd. Euro) platzieren. Das Besondere dabei: Es handelt sich um Anleihen ohne Laufzeitbegrenzung, was auf neudeutsch "Perpetual" heißt. Wer kauft schon Anleihen ohne Laufzeitbegrenzung? Antwort: Eine ganze Reihe von Investoren, wie das Emissionsvolumen im Milliardenbereich zeigt. Allerdings waren da wohl eher weniger Kleinanleger(innen) dabei - denn die Stückelung der neuen Anleihen liegt bei 100.000 Euro. Darunter geht es hier nicht. Der Blick auf die Konditionen der neuen VW-Anleihen:

VW: Neue Anleihen - ohne Laufzeitbegrenzung!

Die Anleihe mit Volumen 1,5 Mrd. Euro hat einen Kupon von 2,70% bis zum 14.12.2022. Und danach (da es ja kein Laufzeitende gibt)? Dann soll der Kupon bis Dezember 2027 beim "5 Jahres Euro Swapsatz" +254 Basispunkten liegen. Zinsanpassungen soll es jährlich zum 14. Dezember geben. Interessant dieses Details: Volkswagen selbst kann die Anleihe jährlich zum Dezember kündigen, zum Nominalwert von 100,0%. So kann eine unendliche Laufzeit dann doch recht "endlich" werden. Erstmalig durch VW kündbar ist die Anleihe demnach im Jahr 2022, so die Börse Stuttgart.

Dann der Blick auf SLM Solutions:

Zum Beginn der neuen Handelswoche meldet SLM Solutions den Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit "BeamIT" (nie zuvor gehört). Den Angaben zufolge handelt es sich dabei um ein führendes "Servicebüro für die Automobilindustrie, Biomedizintechnik, Luft- und Raumfahrtindustrie". Interessant daran: Diese Kooperationsvereinbarung beinhaltet laut SLM Solutions auch eine Absichtserklärung von BeamIT, zum Erwerb von "15 Multi-Laser-Maschinen im Zeitraum bis zum 31. Dezember 2019". Der CFO von SLM Solutions, Uwe Bögershausen, stellt klar: "Wir arbeiten bereits seit einigen Jahren sehr eng mit BeamIT zusammen."

BlackRock erhöht Anteil an Covestro über 3%

Insofern handelt es sich hier also wohl weniger um das Gewinnen eines neuen Kunden/Kooperationspartners, sondern vielmehr um die Intensivierung einer bereits seit Jahren bestehenden Zusammenarbeit. Das klingt tendenziell positiv, wenn auch nicht übermäßig. So fehlt auch eine Angabe dazu, um welches mögliche Umsatzvolumen es bei den besagten 15 Multi-Laser-Maschinen geht. Mal sehen, ob Nachrichten wie diese reichen, um die SLM Solutions-Aktie über den hartnäckigen Widerstand bei ca. 40 Euro steigen zu lassen.

Und dann noch das Zitat zum Tag: "Beware of old men, they have nothing to lose" (Vorsicht vor alten Männern, sie haben nichts zu verlieren). - George Bernard Shaw

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Wochenstart!



Ihr

Michael Vaupel