Europcar greift Sixt weiter an. Der Autovermieter kauft den Anbieter Goldcar, der vor allem in Spanien und Portugal aktiv ist, um sein Billiggeschäft auszubauen. Die Pläne kommen an der Börse gut an.

Der Autovermieter Europcar baut mit der vierten Übernahme in diesem Jahr sein Billiggeschäft weiter aus. Der Sixt-Rivale kündigte am Montag den Kauf des vor allem in Spanien und Portugal aktiven Anbieters ...

Den vollständigen Artikel lesen ...