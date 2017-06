Das war eine sehr üble Woche für die Deutsche Bank-Aktie (ISIN DE0005140008). Vom Start weg ging es abwärts, bis am Freitag endlich der Terminbörsen-Verfalltermin über die Bühne war. Heute geht es endlich wieder voran - und das knapp über der charttechnischen Klippe, die, hätten die Bären die Aktie erst einmal darüber gestoßen, deutlich mehr Druck, womöglich einen schnellen Abstieg in die Region 12/13 Euro, ausgelöst hätte. Ist dieses Plus heute Früh schon entscheidend, ist die Kuh jetzt vom Eis?

Noch nicht, aber da taucht jetzt ein Strohhalm auf, der, wenn die Anleger ihn ergreifen, imstande wäre, die Aktie nicht nur aus der Gefahrenzone zu ziehen, sondern auch den kurzfristigen Abwärtstrend zu überwinden und wieder Spielraum nach oben zu generieren. Die Chance tut sich auf, weil dieser Verfalltermin für diejenigen DAX-Titel, die, wie die Aktie der "Deutschen", in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...