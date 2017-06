DAX - Sportlicher Wochenstart der Bullen

Henry Philippson,

der DAX® nimmt den (eigentlich erwarteten) klaren Wahlsieg von Macron's Partei La République en Marche zum Anlass, mit einem mächtigen Aufwärtsgap in die neue Handelswoche zu starten. Der Index startet direkt oberhalb von 12.850 Punkten und legt in den ersten Handelsminuten weiter zu.

Im Bereich 12.880 Punkte befindet sich mit dem Zwischenhoch von Anfang Juni ein untergeordneter Horizontalwiderstand. Dieser Bereich dürfte den einen oder anderen Bullen vorerst zu Gewinnmitnahmen verleiten. Dementsprechend ist in den kommenden Handelsstunden im Bereich 12.880/99 Punkte zunächst eine Kursberuhigung zu favorisieren nach dem jüngsten Anstieg. Ein direkter Durchmarsch auf ein neues Allzeithoch oberhalb von 12.921 Punkten wäre zum Wochenstart aller Voraussicht nach etwas zu viel des Guten. Hier ist in den kommenden Handelsstunden vielmehr ein korrektives Abdriften in den unteren 12.800er Bereich zu favorisieren. Oberhalb von 12.750 Punkten bleibt das kurzfristige charttechnische Bild allerdings klar bullisch zu interpretieren, erst ein Stundenschlusskurs unter der 12.750er Marke dürfte den Bullen einen Strich durch die Rechnung machen.

DAX® in Punkten 1-Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunden (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 03.04.2017 - 17.06.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 11.06.2012 - 16.06.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

