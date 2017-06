HTB 8. Immobilien Portfolio

Geleistete Ausschüttungen, neue Beteiligungsangebote, anstehende Fondsauflösungen und der aktuelle Stand im Magellan-Insolvenzverfahren: Unsere Kurzmeldungen aus der Sachwertbranche halten Sie auf dem Laufenden.Wie die Bremer HTB-Gruppe bekannt gibt, konnten sich Anleger Ende Mai dieses Jahres bereits über die zweite Ausschüttung des HTB 6. Immobilien Portfolios freuen. Die Auszahlung lag bei 2,5 Prozent. Die Immobilen-Zweitmarktfonds schütten mindestens zweimal pro Jahr aus. Beim HTB 2. Immobilien Portfolio wurden vier Prozent ausgeschüttet, bei den Zweitmarktfonds 3 und 5 waren es 4,5 bzw. 2,5 Prozent. Kurz darauf folgten das HTB 1. Immobilien Portfolio sowie das HTB 6. Immobilien Portfolio mit Ausschüttungen in Höhe von drei beziehungsweise 2,5 Prozent. "Unsere Immobilien-Zweitmarktfonds fahren alle überzeugende Renditen ein", unterstreicht Marco Ambrosius, Vertriebs-Geschäftsführer der HTB-Gruppe. Basis dafür seien die konservative Bewertungssystematik und eine breite Diversifizierung. "Dabei punkten die Zweitmarktfonds für die Anleger mit allen Investitionsvorteilen, die auch der Immobilien-Erstmarkt bietet", so Ambrosius weiter. Darüber hinaus sind die Einkäufe für die Immobilien-Zweitmarktfonds von den Preissteigerungen auf dem Immobilien-Erstmarkt abgekoppelt - da die Einkaufspreise der "gebrauchten" Fondsanteile tendenziell geringer als bei einer Direktinvestition ausfallen. Hinzu komme: Würden Zielfonds aufgelöst, also die Objekte am Erstmarkt verkauft, böte das die Möglichkeit, von zusätzlichen Renditen zu profitieren. Die Hebung der "stillen Reserven" - der Differenz zwischen dem von der HTB gezahlten Kaufpreis und den aktuellen Preisen auf dem Erstmarkt - sei hierfür von entscheidender Bedeutung. Aktuell in Platzierung befindet sich der Publikumsfonds, an dem sich Anleger ab 5.000 Euro für eine geplante Laufzeit von zehn Jahren beteiligen können.

