Neue 4HE 8-GPU Serverplattform zur Beschleunigung von HPC- und Datenanalyse-Verarbeitungsprozessen



Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - TYAN®, ein branchenführender Design-Hersteller von Serverplattformen und Tochterunternehmen der MiTAC Computing Technology Corporation, präsentiert diese Woche in Frankfurt (Deutschland) seine neuen HPC- und Cloud-Plattformen, die auf der kommenden skalierbaren Prozessor-Produktfamilie Intel® Xeon® basieren.



TYANs HPC-Computing-Plattformen der nächsten Generation basieren auf der skalierbaren Prozessor-Produktfamilie Intel Xeon und wurden für die hohen Computing-Workloads von Big Data und leistungsstarken Datenanalyse-Anwendungen gestaltet. Die FT77D-B7109 ist eine 4HE Dual-Socket-GPU-Serverplattform mit doppelter PCI-E Root-Complex-Topologie, die bis zu 8 Intel® Xeon Phi-Coprozessor-Module unterstützt. Sie ist auf massiv-parallele Arbeitsbelastungen spezialisiert, wozu wissenschaftliches Rechnen, genetische Sequenzierung, Öl- und Erdgasfund, großflächige Gesichtserkennung und Brute-Force-Kryptographie gehören.



Zu den neuen HPC-Ausstellungsstücken zählt außerdem ein 4HE Allzweck-Server, FT48B-B7100. Diese 4HE Dual-Socket-Serverplattform verfügt über 7 PCIe-Slots und unterstützt bis zu 4 Intel Xeon Phi-Coprozessor-Module. Sie ist ein idealer Baustein für kostengünstige GPU-Server ohne Switch oder eine beliebige Anzahl von Anwendungen, die eine große Anzahl von E/A-Geräten benötigen, wie z. B. industrielle Automatisierung, Videoüberwachung oder großformatige Videoausgabe.



"Die HPC/GPU-Plattformen von TYAN haben sich in einigen der weltweit größten Rechenzentren und Forschungsuniversitäten bewährt", sagte Danny Hsu, Vice President der TYAN Business Unit der MiTAC Computing Technology Corporation. "Durch die Aufnahme der kommenden skalierbaren Intel Xeon Prozessor-Produktfamilie gibt TYAN dem Rechenzentrum die Möglichkeit, belastungsoptimierte Performance, Energieeffizienz und Plattformeigenschaften mit erhöhter Rechenleistung bereitzustellen, um den aufkommenden HPC-Markt, wie z. B. künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und tiefgehende neuronale Netzwerkanwendungen, zu bedienen.



Ausgerüstet mit der kommenden skalierbaren Intel Xeon Prozessor-Produktfamilie ist TYANs neue Reihe an Cloud-Plattformen für datenintensive Arbeitslasten und Virtualisierungsanwendungen optimiert, um extreme Performance, Dichte und Skalierbarkeit mit Energie- und Kosteneffizienz zu bieten.



Der energieeffiziente 1HE Dual-Socket-Server GT75B-B7102, der 10 Hot-Swap 2,5"-Laufwerkschächte unterstützt (von denen vier NVMe U.2-Laufwerke unterstützen können), ist eine ideale Plattform für Virtualisierungs- und In-Memory-Datenbanken wie Apache Ignite. Unter Anwendung des gleichen Motherboards unterstützt der 2HE Dual-Socket-Server TN76-B7102 bis zu 12 3,5"-Hot-Swap-Laufwerkschächte, wodurch eine große Speicherkapazität geboten wird. Die Plattform ist für mehrere Anwendungsszenarien konzipiert, einschließlich technischem Computing und dem Einsatz virtueller Maschinen.



Pressekontakt: Fenny Chen +886-3-3275988 fenny.chen@mic.com.tw