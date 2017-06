Zürich - Das gute Börsenumfeld verleitet dazu, voll in Aktien investiert zu bleiben, so Reto Baumgartner von Fisch Asset Management im Kommentar zum FISCH MultiAsset MantaPlus Fund (ISIN LU0997985303/ WKN A113SW, AE2; ISIN LU1253562810/ WKN A14V72, BE)."Doch Rückschläge kündigen sich selten an. Daher ist der Zeitpunkt günstig, um seine Schäfchen ins Trockene zu bringen", meine Reto Baumgartner. Zum Beispiel durch die Umschichtung in einen stabilitätsorientierten Multi-Asset-Ansatz. So können Anleger kontrolliert und mit eingebautem Airbag am Aufwärtstrend partizipieren.

