FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montag wieder Kurs auf sein Rekordhoch genommen. Für Rückenwind sorgten die positiven Vorgaben insbesondere von den asiatischen Börsen und der Ausgang der französischen Parlamentswahl. Um die Mittagszeit gewann der deutsche Leitindex 0,84 Prozent auf 12 859,70 Punkte. Damit rückt die am Mittwoch erreichte Bestmarke von 12 921 Punkten wieder in Reichweite, die der Dax anschließend nicht hatte verteidigen können.

Bedenken ob der Nachhaltigkeit dieser Entwicklung taten der guten Stimmung zunächst keinen Abbruch. Da die Geldpolitik insbesondere der US-Notenbank Fed als Unterstützung zunehmend wegfalle, "wägen die Investoren das Risiko einer möglichen Sommerkorrektur gegen die Chance einer sich wieder beschleunigenden Rally ab", erklärte Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets.

Auch die anderen deutschen Indizes präsentierten sich zu Wochenbeginn freundlich: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte um 0,86 Prozent auf 25 445,18 Punkte zu und der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,61 Prozent auf 2289,11 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,92 Prozent auf 3576,52 Punkte hoch.

MACRON-BÜNDNIS HOLT ABSOLUTE MEHRHEIT

Bei der französischen Parlamentswahl am Sonntag hatte das Parteibündnis des französischen Präsidenten Emmanuel Macron eine absolute Mehrheit in der Nationalversammlung gewonnen. Damit sicherte sich der sozialliberale Präsident eine komfortable Machtbasis für seine Reformen, mit denen er unter anderem Frankreichs Wirtschaft international wieder konkurrenzfähig machen will.

In Asien profitierten die Aktienkurse von einem deutlichen Anstieg der japanischen Exporte. Zudem will der Indexanbieter MSCI laut Börsianern in dieser Woche über die Aufnahme chinesischer Aktien in seine weltweiten Indizes entscheiden. An der Wall Street winken dem Leitindex Dow Jones Industrial zum Wochenstart neue Rekorde.

KAUFEMPFEHLUNG STÜTZT EON - MÖGLICHER AUFTRAG BEFLÜGELT AIRBUS

Im Energiesektor bewegte eine Analystenstudie: Nach der jüngsten Kursrally von RWE hat die US-Investmentbank Morgan Stanley nun die Papiere des Rivalen Eon zu ihren Favoriten unter den deutschen Versorgeraktien erkoren. Während Eon-Aktien ein knappes Prozent gewannen, verloren RWE-Papiere ein halbes Prozent.

Unter den MDax-Favoriten fanden sich die Titel von Airbus , nachdem die ersten Bestellungen zu Beginn der weltgrößten Luftfahrtmesse im Pariser Vorort Le Bourget eingegangen waren. Das Airbus-Papier kostete mit 76,50 Euro so viel wie nie zuvor - zuletzt gewannen es noch 2,08 Prozent auf 76,10 Euro.

Die Aktien des Zuckerproduzenten Südzucker gewannen dank positiver Nachrichten der Tochter Cropenergies 1,72 Prozent. Der Biosprit-Hersteller hob nach einem starken ersten Geschäftsquartal seine Jahresziele an. Die in keinem großen Index gelisteten Cropenergies-Titel stiegen um 5,51 Prozent.

AUFTRAG FÜR SLM - IPO-PLÄNE VON DELIVERY HERO HELFEN ROCKET INTERNET

Beim 3D-Drucker-Hersteller SLM Solutions sorgte ein anstehender Großauftrag für Euphorie: Die Aktien rückten im TecDax um 2,33 Prozent vor. Im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit dem Auftragsfertiger BeamIT wolle das italienische Unternehmen 15 weitere sogenannte Multi-Laser-Maschinen bis Ende 2019 bestellen, teilte SLM mit.

Im Kleinwerte-Index SDax verteuerten sich die Aktien der Startup-Schmiede Rocket Internet um 0,90 Prozent. Der Essens-Lieferdienst Delivery Hero, an dem Rocket rund ein Drittel hält, peilt bei seinem Börsengang ein Gesamtvolumen von fast einer Milliarde Euro an. Die Papiere sollen erstmals am 30. Juni gehandelt werden.

GRAND CITY PROPERTIES ERSETZT ZEAL NETWORK IM SDAX

Im Fokus stand zudem die einzige Änderung in der Zusammensetzung der Dax-Familie, die am heutigen Montag in Kraft tritt: Im SDax ersetzt das Immobilienunternehmen Grand City Properties die Online-Lotterie Zeal Network . Während Grand City Properties um 0,34 Prozent nachgaben, büßten Zeal Network 1,15 Prozent ein./gl/das

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---

