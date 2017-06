Zu Teil 1: Welche Randbedingungen bestimmen die Technik des Notrufs

Der Notruf ist in Deutschland durch das Telekommunikationsgesetz rechtlich geregelt. Die Technik dazu war im bisherigen Fernsprechnetz PSTN fest eingebunden. Mit dem Übergang zum ISDN und dem Hinzukommen von Mobilfunknetzen ergaben sich neue Fragen, die hier beschrieben werden. Die Schwerpunkte dieses Beitrags befassen sich mit den Standortdaten und der Einbindung der Mobilfunknetze.

Standortdaten

Wenn bei einem Notruf der Anrufer der Leitstelle seinen Standort nicht zu nennen vermag, konnte früher die Leitstelle versuchen, von der Rufnummer des Anrufers auf dessen Standort zu schließen. In TK-Netzen, bei denen ein Kunde mit seinem Anschluss bzw. mit seiner Rufnummer von beliebigen Standorten aus kommunizieren kann (Mobilfunknetze oder IP-Festnetze mit nomadischer Nutzungsmöglichkeit), schlägt dieser Ansatz naturgemäß fehl. Die Technische Richtlinie Notruf vom 22.6.2011 beschreibt erstmals, wie »Angaben zum Standort des Notrufenden« als »Notrufbegleitende Informationen« zu übertragen sind (Notruf in IP-Netzen und Anhang N3, Kapitel N3.2.3 der TR Notruf). Zur Umsetzung der Übertragung dieser Standortangaben hatten die betroffenen Unternehmen 18 Monate Zeit. Was ist seitdem geschehen?

Erkennen der Standortdaten im PSTN/ISDN

Gemeint sind hier das bisherige analoge Telefonnetz sowie das ISDN. Die TR Notruf sieht für die »alten« Festnetze eine Ausnahmeregelung vor (Kapitel 8.1.3.3 TR Notruf). Bei Anrufen aus diesen Netzen darf, wie bislang, auf die Übermittlung von Standortinformationen verzichtet werden, weil davon ausgegangen wird, dass bei Anrufen aus einem PSTN-/ISDN-Festnetz die Möglichkeit besteht, aus der Rufnummer des Anrufers die Adresse des Anrufers zu ermitteln (konkret: automatisiertes Auskunftsverfahren nach §?112 TKG, auf das hier nicht näher eingegangen werden soll).

Wo im Mobilfunknetz?

Die TR Notruf beschreibt bitgenau (Anhang N3 TR Notruf), auf welche Weise in einem ISDN-Netz die Standortdaten an die lokal zuständige Leitstelle mit einem ISDN-Notrufanschluss zu übermitteln sind (Bild?1). Am Übergang in das ISDN-Netz hat das Mobilfunknetz die Aufgabe, die Parameter so zu setzen, wie es der Anhang N3 definiert. Unter Federführung der Telekom haben die vier deutschen Mobilfunknetzbetreiber in den Jahren 2010/2011 eine gemeinsame »Mobilfunklösung« erarbeitet, um Standortdaten des Notrufenden an die zuständige Leitstelle übermitteln zu können. Bis Ende 2012 wurde die Lösung von allen beteiligten Providern umgesetzt. Zu diesem Termin wurden also erstmals Standortdaten bei mobilen Notrufen übermittelt. Was aber beinhaltet diese »Mobilfunklösung«?

Alle Notrufe aus den vier Mobilfunknetzen werden zunächst zum Telekom-Mobilfunknetz geführt. Dieses stellt den Netzübergang ins Telekom-ISDN-Netz sicher. Mittels eines IN (Intelligent Network)-Systems werden die Mobilfunkparameter in ISDN-Parameter gemäß TR Notruf umgesetzt. Die Standortdaten basieren auf der Funkzelle, in der der Notruf aufgebaut wurde. Auf diese Weise kennt die Leitstelle diese Funkzelle, auch wenn der Notrufende etwa nach einem Unfall nicht in der Lage ist zu sprechen oder wenn er schlicht seinen Standort nicht kennt (nachts irgendwo auf der Landstraße …). Mit Hilfe geeigneter grafischer Informationssysteme kann sich die Leitstelle aus den ihr vom Mobilfunknetzbetreiber parallel zum Notruf oder ggf. im Nachhinein zur Verfügung gestellten Standortinformationen ein erstes Bild vom Standort des Notrufenden machen.

Koordinatengenaue Standortinformationen, also Informationen, die den Standort mit einer geografischen Koordinate (nahezu) exakt benennen, werden nicht übermittelt, selbst wenn das Smartphone des Notrufenden über entsprechende GPS-Daten verfügen sollte. Zum einen gibt es kein standardisiertes Protokoll, wie das Smartphone beim Aufbau eines Notrufs sein Wissen an das Netz bzw. an die Leitstelle weitergeben soll - auch haben Netz oder Leitstelle keine Chance, das Smartphone im Nachhinein nach seinem Standort zu fragen -, zum anderen schreibt die TR Notruf in Kapitel 6.2.3 vor, dass der Standort des Notrufenden vom Telekommunikationsnetz festgestellt wird. Endgerätebasierte Lösungen zur Standortfeststellung eines Notrufenden sind somit nicht zulässig. Der Hintergrund ist, dass die Bundesnetzagentur befürchtet, manipulierte Standortdaten könnten beispielsweise zu DDoS-Angriffen auf einzelne Leitstellen genutzt werden.

Netzbasierte Lösungen zur Lokalisierung, die den Standort eines Mobilfunkteilnehmers präziser als die von ihm bei der Kommunikation genutzte Funkzelle ermitteln können, sind prinzipiell bekannt, werden aber in Deutschland von keinem der vier Mobilfunknetzbetreiber eingesetzt, weil es keinen kommerziellen Anwendungsbedarf gibt, der den enormen Aufwand zu Implementierung solcher Lokalisierungsmechanismen auch nur ansatzweise rechtfertigen würde. Darüber hinaus wären solche Lokalisierungsmechanismen, wenn sie denn im Mobilfunknetz eingerichtet wären, immer verfügbar und nicht auf Notruffälle beschränkbar.

Zumindest aus Datenschutzsicht wären Instrumente solcher Mächtigkeit, insbesondere, wenn eine generelle, also auch unabhängig von einem Notrufszenario anwendbare, nahezu koordinatengenaue Lokalisierbarkeit eines Mobilfunkteilnehmers angestrebt würde, höchst bedenklich und nur auf expliziter gesetzlicher Grundlage umsetzbar.

Wie geschieht es im IP-Festnetz?

Hier gilt zunächst - analog zu den Mobilfunknetzen - dass am Übergang in das ISDN-Netz das IP-Festnetz die Aufgabe hat, die Parameter so zu setzen, wie es der Anhang N3 der TR Notruf definiert. In Abschnitt 6.2.3.1 gibt die TR Notruf vor, dass »bei Telefonanschlüssen an Festnetzen … anstatt der geografischen Koordinate des Standortes des Endgerätes die amtliche Anschrift des Installationsortes des Netzabschlusspunktes angegeben werden« kann. ...

