Fast 25 Prozent geht es am Morgen bei der Aktie von Clovis Oncology nach oben. Anleger, die den Aktienreport "Personalisierte Medizin - Mit diesen 5 Aktien verdienen Sie am Megatrend" gelesen haben, können sich also freuen. Hier wurde das Unternehmen als einer der Favoriten vorgestellt. Grund für den heuten Kurssprung sind starke Studiendaten für das Krebsmittel Rubraca. Im Dezember vergangenen Jahres hatte Clovis von der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA grünes Licht für Rubraca zur Behandlung von Eierstockkrebs für Frauen erhalten, die bereits mindestens zwei Chemotherapien hinter sich haben. Ein Gentest muss zuvor genau diese Mutation auf dem Gen bestätigen. Nach den jüngsten starken Studiendaten könnte das Anwendungsfeld nun erweitert werden, unter anderem als Second-Line-Behandlung. Beispielsweise konnte Rubraca bei Patienten, die zum Zeitpunkt des Testbeginns noch nicht vollständig geheilt waren, sogar zu einer vollständigen Genesung führen.

