Guten Morgen,beim Kali und Salzproduzenten K+S AG bist Du als potenzieller Freund des Value-Investments und der antizyklischen Kaufchancen bestimmt gut aufgehoben, sofern Du unter 20 € gekauft hast.Wenn das der Fall ist, dann würde ich die Aktie unter langfristigen Perspektiven durchaus im Depot behalten, denn einen Konzern wie K+S bekommst Du an der Börse nur selten >80% unter den ehemaligen Höchtkursen von 90 € aus dem Jahr 2008.Allerdings brauchtst Du bei Deinem Investment einen langen Atem.Kurzfristige Spekulationen treiben den AktienkursSeit Mitte Mai berichten Medien wie die ARD von einer möglichen Aufspaltung des K+S-Konzerns, in einen Salz- und Kali-Gesellschaft. Dazu sollen auch noch neue Aktien für 26 € an einen strategischen Investor verkauft werden, im Rahmen einer Kapitalerhöhung.Falls Du wegen dieser Spekulationen K+S-Aktien gekauft hast, dann wäre ich sehr vorsichtig.Was der Vorstand hi...

