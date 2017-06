Zum Einstieg der aktuelle Chart, der eine Bodenbildung im Bereich 0,35 $ erahnen läßt. Falls die Verkäufe der Warrant-Holder den Kurs doch unter diese Linie drücken sollten, steht eine tragfähige Supportzone im Bereich 0,32 - 0,34 $ bereit. STOCH ist fast überverkauft und setzt immer mal wieder an, ein Häkchen als Kaufsignal zu generieren. Ebenso der MACD ist kurz davor, ein Kaufsignal zu generieren. In ein paar Tagen ist die Lage klarer. Im Idealfall (Überwinden der 50-Tage-Line und des Widerstandes, beide bei 0,38) wäre der Weg frei bis in die Gegend von 0,50. Sollte die dunkel eingezeichnete Unterstützungszone doch noch getestet werden, dürfte der darauf folgende Anstieg umso heftiger ausfallen (Shortsqueeze?).Freitags-Tageskerze = Hammer, zwar rot und nicht der ideale weiße Hammer, aber ganz brauchbar. Zumindest auf Schlußkursbasis hat der Boden gehalten. Der leichte Einbruch zu Handelsbeginn könnte eine Bär...

Den vollständigen Artikel lesen ...