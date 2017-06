Die Feuerkatastrophe von London gehört zu den folgenschwersten Hochhausbränden weltweit. Die Behörden rechnen derzeit mit 79 Todesopfern, es könnten sogar mehr sein. Bei den Hinterbliebenen mischen sich Wut und Trauer.

Nach dem Hochhausbrand in London rechnen die Behörden mit 79 Todesopfern. Wie Stuart Cundy von Scotland Yard am Montag mitteilte, sei dies die Zahl der Toten und der für tot gehaltenen Vermissten. Sie könnte in den kommenden Tagen sogar noch weiter steigen. Aber die Londoner Polizei erwarte keinen so hohen Anstieg wie dies in den vergangenen Tagen der Fall gewesen sei.

Bislang seien offiziell fünf Opfer identifiziert. Es sei durchaus möglich, dass das nicht bei allen Todesopfern gelingen werde. Die Behörden veröffentlichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...