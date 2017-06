Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) will ihre Erwartung an Banken im Hinblick auf deren Umgang mit IT-Sicherheit festlegen. EZB-Direktorin Sabine Lautenschläger sagte zur Eröffnung eines Meetings zum Thema Cyber Security in Frankfurt: "Wir planen unsere Erwartungen an Banken zu formulieren, wie diese generell an IT-Risiken herangehen sollen."

Das sei aus zwei Gründen ein wichtiger Schritt. Erstens trügen solche Erwartungen zu einem gemeinsamen Verständnis von IT-Risiken bei Aufsehern und Banken bei, und zweitens werde so ein einheitlicher Umgang mit ihnen gewährleistet. "Um die Aufmerksamkeit zu erhöhen und unsere Erwartungen zu übermitteln, werden wir Seminare und Diskussionen mit Banken durchführen", sagte Lautenschläger.

EZB-Direktor Benoit Coeure regte bei der gleichen Veranstaltung die Gründung eines "Cyber Resilience Forum" an, dem paneuropäische Finanzmarktinfrastrukturbetreiber, Dienstleister und Aufsichtsbehörden angehören sollen.

June 19, 2017 06:43 ET (10:43 GMT)

