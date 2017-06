Der boomende Immobilienmarkt bietet Chancen für Börsengänge. Die will der Wohnimmobilieninvestor Noratis nutzen. Der ist ein Nischenanbieter, setzt dafür auf ein renditestarkes - und riskantes - Geschäftsmodell.

Die Liste der börsennotierten Immobiliengesellschaften wird um einen Namen länger: Noratis. Von Mittwoch bis Montag können Interessierte die Aktie des Eschborner Wohnimmobilieninvestors zeichnen. Die Preispanne je Aktie ist auf 18,75 bis 22,75 Euro festgesetzt.

Anleger bekommen dafür die Beteiligung an einer Gesellschaft, die Wohnungen abseits der Metropolen in sogenannten B- und C-Städten kauft, etwa in Mayen in der Eifel oder im nordhessischen Bad Hersfeld. Auch die Qualität darf gerne B- und C-Standard haben, denn die Eschborner wollen vor allem mit der Aufwertung von Beständen Geld verdienen. Seit 2014 seien 14 Projekte mit mehr als 1.300 Wohneinheiten erfolgreich abgeschlossen worden, berichtet Noratis. Den Umsatz des vergangenen Jahres beziffert die Gesellschaft auf knapp 45 Millionen Euro.

Gekauft würden Wohnungen im Schnitt zu weniger als 1.000 Euro pro Quadratmeter, berichtete das Noratis-Management kürzlich im Handelsblatt. Als Ankaufsrenditen werden zwischen sieben und elf Prozent ...

